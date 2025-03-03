Реестр владельцев опасных питомцев могут создать в России

Хозяевам придется сдать специальный экзамен перед приобретением собаки потенциально опасной породы. После этого, если животное увидят на прогулке без поводка и намордника более двух раз, владельцам могут пожизненно запретить впредь заводить собак таких пород.

Реестр владельцев опасных питомцев могут создать в России. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на депутата Госдумы Георгия Арапова.

По его словам законопроект находится на стадии разработки. Он подразумевает сдачу специального экзамена для желающих приобрести собаку потенциально опасной породы. После этого, если животное увидят на прогулке без поводка и намордника более двух раз, владельцам могут пожизненно запретить впредь заводить собак таких пород.

В случае самовыгула питомца предлагается изымать у хозяина и помещать в приют с содержанием за счет бывшего владельца.

Отмечается, что список потенциально опасных собак насчитывает 12 пород и их метисы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль-донг, питбульмастиф и северокавказская собака. По мнению депутатов, его следует расширить.