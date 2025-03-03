Разработали новую транспортную модель Рязани

В соответствии со сценариями развития транспортной системы предусмотрена отмена дублирующих и корректировка схем движения ряда маршрутов.

Разработали новую транспортную модель Рязани. Об этом пишет сайт газеты «Рязанские ведомости» со ссылкой на Управление дорожного хозяйства и транспорта.

Отмечается, что транспортная модель создавалась после детального изучения пассажирских потоков, плотности жилой застройки, объектов общественного и социального назначения, производственных и офисных зон.

В соответствии со сценариями развития транспортной системы предусмотрена отмена дублирующих и корректировка схем движения ряда маршрутов.