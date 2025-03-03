Прокурором Скопинского района стал Сергей Алешин

Ранее он занимал пост зампрокурора Пронского района.

Прокурором Скопинского района стал Сергей Алешин. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Алешин родился в Касимовском районе. В прокуратуре мужчина работает с 2001 года. Сначала он работал следователем прокуратуры Милославского района, позже — заместителем прокурора Милославского и Ермишинского районов, а с 2018 года — проходил службу в должности заместителя прокурора Пронского района.