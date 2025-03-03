Песков заявил, что слаженного плана по Украине пока нет
«Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится», — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о мирном плане по Украине. Его слова в понедельник, 3 марта,
Как заявил Дмитрий Песков журналистам, первые наброски появляются, но слаженного мирного плана по Украине пока нет.