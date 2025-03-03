Песков заявил, что слаженного плана по Украине пока нет

«Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится», — сказал Песков журналистам.