Названа самая аварийная улица Рязани

Отмечается, что в 2024 году самое большое количество ДТП зарегистрировано на Московском шоссе — около 7% от общего числа.

Названа самая аварийная улица Рязани. Об этом сообщил сервис «АльфаСтрахование».

Отмечается, что в 2024 году самое большое количество ДТП зарегистрировано на Московском шоссе — около 7% от общего числа.

На втором месте списка — Касимовское шоссе (примерно 4% аварий). Недалеко ушла и улица Новоселов с почти таким же числом аварий.

Замыкают пятерку самых аварийных дорог Солотчинское шоссе и улица Есенина.