Назван самый популярный город среди россиян для поездки на 8 марта

Им стал Санкт-Петербург.

Назван самый популярный город среди россиян для поездки на 8 марта. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Отелло».

Соотечественники массово устремились в Санкт-Петербург. На Северную столицу приходится 14 процентов всех бронирований на праздничные выходные.

В пятерку лидеров также попали Сочи, Москва, Казань и Иркутск. Средняя продолжительность пребывания в этих городах составляет два дня, на три дня путешественники планируют отдых только в Краснодарском крае.