Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
Втр, 04
Срд, 05
ЦБ USD 88.26 0.56 01/03
ЦБ EUR 91.57 -0.47 01/03
Нал. USD 91.50 / 90.78 03/03 16:25
Нал. EUR 95.70 / 96.40 03/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
2 часа назад
238
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
11 671
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
10 653
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
16 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На приговор Рогачева, которого дважды оправдали присяжные, подали жалобу
В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили РЗН. инфо, что апелляцию подали в связи с процессуальными нарушениями, допущенными стороной защиты при рассмотрении уголовного дела.

На приговор Александра Рогачева, которого дважды оправдал суд присяжных, прокуратура подала жалобу. Это следует из карточки дела на сайте Рязанского Областного суда.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили РЗН. инфо, что апелляцию подали в связи с процессуальными нарушениями, допущенными стороной защиты при рассмотрении уголовного дела. Нарушения, как считает прокурор, повлияли на выводы присяжных заседателей о невиновности Рогачева.

Напомним, он был фигурантом дела о заказном убийстве бизнесмена Алексея Громова.

Суд присяжных его оправдал Рогачева дважды — в декабре 2021 года и в январе 2024.

Подробнее о деле читайте в нашем сюжете.