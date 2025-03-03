На приговор Рогачева, которого дважды оправдали присяжные, подали жалобу

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили РЗН. инфо, что апелляцию подали в связи с процессуальными нарушениями, допущенными стороной защиты при рассмотрении уголовного дела.

На приговор Александра Рогачева, которого дважды оправдал суд присяжных, прокуратура подала жалобу. Это следует из карточки дела на сайте Рязанского Областного суда.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили РЗН. инфо, что апелляцию подали в связи с процессуальными нарушениями, допущенными стороной защиты при рассмотрении уголовного дела. Нарушения, как считает прокурор, повлияли на выводы присяжных заседателей о невиновности Рогачева.

Напомним, он был фигурантом дела о заказном убийстве бизнесмена Алексея Громова.

Суд присяжных его оправдал Рогачева дважды — в декабре 2021 года и в январе 2024.

Подробнее о деле читайте в нашем сюжете.