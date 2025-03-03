Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
Втр, 04
Срд, 05
ЦБ USD 88.26 0.56 01/03
ЦБ EUR 91.57 -0.47 01/03
Нал. USD 91.50 / 90.78 03/03 16:25
Нал. EUR 95.70 / 96.40 03/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
2 часа назад
238
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
11 671
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
10 653
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
16 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На благоустройство набережной в Спасске-Рязанском выделили 90 миллионов
Работы выполнят до 30 сентября 2025 года.

Спасскую набережную в Рязанской области благоустроят за 90 миллионов 959 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, ремонт проведут на территории набережной от Центра дополнительного образования до «Солдатского пляжа».

Подрядчик выполнит демонтажные работы, составит проект вертикальной планировки и обустроит проезды. Также в рамках благоустройства предусмотрели озеленение территории, установку освещения и камер видеонаблюдения.

Заказчиком выступила администрация Спасска-Рязанского.

Работы по благоустройству выполнят до 30 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязани отремонтируют набережную от памятника Есенину до улицы Солнечной.