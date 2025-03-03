На благоустройство набережной в Спасске-Рязанском выделили 90 миллионов

Работы выполнят до 30 сентября 2025 года.

Спасскую набережную в Рязанской области благоустроят за 90 миллионов 959 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, ремонт проведут на территории набережной от Центра дополнительного образования до «Солдатского пляжа».

Подрядчик выполнит демонтажные работы, составит проект вертикальной планировки и обустроит проезды. Также в рамках благоустройства предусмотрели озеленение территории, установку освещения и камер видеонаблюдения.

Заказчиком выступила администрация Спасска-Рязанского.

Работы по благоустройству выполнят до 30 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязани отремонтируют набережную от памятника Есенину до улицы Солнечной.