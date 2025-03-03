Минтруд намерен ввести новую соцуслугу для рязанцев
Теперь рязанцам будут доступны социально-правовое консультирование, социально-правовая помощь.
Министерство труда и соцзащиты намерено ввести новую социальную услугу для рязанцев. Соответствующий проект закона опубликовали на сайте правительства Рязанской области.
Теперь рязанцам будут доступны социально-правовое консультирование, социально-правовая помощь. Услугу планируют осуществлять в полустационарной форме и в форме срочных услуг.
Кроме того, намерены скоординировать деятельность государственных и общественных организаций для помощи в решении проблем граждан, нуждающихся в соцпомощи.