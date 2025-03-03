Минобороны рассказало о потерях Украины в Курской области
За сутки Украина потеряла более 160 военнослужащих. Кроме того, уничтожены два бронетранспортера ВСУ, девять боевых бронемашин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Минобороны рассказало о потерях Украины в Курской области. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства в понедельник, 3 марта.
Как указано в публикации, за сутки Украина потеряла более 160 военнослужащих.
Кроме того, уничтожены два бронетранспортера ВСУ, девять боевых бронемашин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
По данным Минобороны, 12 украинских военнослужащих сдались в плен.