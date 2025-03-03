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МегаФон ускорил мобильный интернет для студентов рязанского медколледжа

Почти две тысячи студентов медицинского колледжа смогут еще быстрее скачивать тяжелые файлы, участвовать в онлайн-конференциях, получать новые знания, творить и общаться в сети. Оператор установил новое телекоммуникационное оборудование вблизи учебного кампуса и студенческого общежития.

Рязанский медицинский колледж является одним из старейших учебных заведений в России, где обучают квалифицированных медицинских работников. Колледж входит в десятку лучших средне-специальных образовательных учреждений, ежегодно выпускающий сотни специалистов по нескольким направлениям. По данным аналитиков МегаФона рязанский колледж, помимо местных жителей, выбирают москвичи и жители Краснодарского края.

Специалисты МегаФона построили новое телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее скорость загрузки данных до 300 Мбит/c на всей территории колледжа и общежития. Это позволит преподавателям вести прямые трансляции лекций и мероприятий, а студентам смотреть онлайн документальные фильмы и пересылать подборки книг к семинарам без задержек и зависаний.

«Мы понимаем, насколько важна стабильная связь для студентов и преподавателей в современном учебном процессе. Поэтому мы построили новые объекты связи вблизи старейшего медицинского колледжа Рязани, чтобы каждый смог воспользоваться высокоскоростным интернетом в любое время — будь то лекция, научная конференция или общение с родными и близкими в вечернее время в общежитии. Анализируя трафик, мы видим, что новые скорости интернета и стабильно соединение востребованы студентами: с начала этого года интернет трафик вырос почти на 20%, а количество минут, потраченных на разговоры увеличилось на 15%", — рассказала Ольга Лукина, директор МегаФона в Рязанской области.

В рамках проведенных работ улучшения сети затронули жилые частные и многоквартирные дома, социальные, государственные и спортивные учреждения, расположенные на севере микрорайона Голенчино Рязани.