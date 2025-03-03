Кошка Ефросинья из Рязани стала участницей конкурса от Минкультуры РФ

Кошка Ефросинья из Рязанского центра народного творчества принимает участие в конкурсе «Хвостатый Хранитель». В нем участвуют пушистые обитатели музеев страны.

Кошка Ефросинья из Рязани стала участницей конкурса от Минкультуры РФ. Об этом сообщается в соцсетях Минкульта.

Кошка Ефросинья из Рязанского центра народного творчества принимает участие в конкурсе «Хвостатый Хранитель». В нем участвуют пушистые обитатели музеев страны.

На данный момент Ефросинья лидирует в конкурсе. Ее можно поддержать по ссылке .

Голосование продлится до 5 марта.