Кошка Ефросинья из Рязани стала участницей конкурса от Минкультуры РФ
Кошка Ефросинья из Рязанского центра народного творчества принимает участие в конкурсе «Хвостатый Хранитель». В нем участвуют пушистые обитатели музеев страны.
Кошка Ефросинья из Рязани стала участницей конкурса от Минкультуры РФ. Об этом сообщается в соцсетях Минкульта.
Кошка Ефросинья из Рязанского центра народного творчества принимает участие в конкурсе «Хвостатый Хранитель». В нем участвуют пушистые обитатели музеев страны.
На данный момент Ефросинья лидирует в конкурсе. Ее можно поддержать по
Голосование продлится до 5 марта.