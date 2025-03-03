Канализацию в Горроще снова прорвало

Место прорыва — между домами №№ 33 и 35 на улице Высоковольтной. Неподалеку находится детский сад.

Канализацию на улице Высоковольтной после ремонта снова прорвало. Об этом сообщили в соцсетях в понедельник, 3 марта.

На видео ручей зеленоватого цвета. Рязанец отметил, что проблема сохраняется месяц. Место прорыва — между домами №№ 33 и 35 на улице Высоковольтной. Неподалеку находится детский сад.

«То холодно — шланги мерзнут, то тепло и спецтехники нет. Ремонтная бригада Водоканала выезжала на прошлой неделе, поковырялись», — написал мужчина.

Напомним, 25 февраля рязанец сообщал, что вода течет в ливневку. Он опасался, что нечистоты попадут в Оку и «мы все будем пить эту воду».