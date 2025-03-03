На главврача рязанской больницы возбудили дело

В отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении.

На главврача рязанской больницы возбудили дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в 2024 году руководитель медицинской организации направил средства из фонда ОМС на цели, не предусмотренные программой обязательного медицинского страхования, а именно на выплату заработной платы медицинскому персоналу в период дежурства на избирательных участках в дни выборов.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление с требованием вернуть денежные средства в фонд ОМС. В отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении.