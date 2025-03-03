Генпрокуратура РФ: около 500 жителей Рязани оставались без тепла в течение месяца

Виной этому стал подрядчик, который сорвал сроки замены коммуникаций по программе капремонта.

Генпрокуратура РФ сообщила, что в Рязани в течение месяца без тепла оставались 489 жителей четырех многоквартирных домов. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что виной этому стал подрядчик, который сорвал сроки замены коммуникаций по программе капремонта. Жители пожаловались в прокуратуру на должностных лиц фонда капремонта, которые не обеспечили должный контроль за работами, в результате чего рязанцы остались без отопления.

Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения уголовного дела, проводится процессуальная проверка.