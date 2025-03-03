FT: Пентагон ожидает «парализации» Украины в ближайшие недели

По словам эксперта, прекращение США военных поставок на Украину может парализовать страну на несколько недель.

Пентагон ожидает «парализации» Украины в ближайшие недели. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на материал Financial Times.

По словам эксперта, прекращение США военных поставок на Украину может парализовать страну на несколько недель.

Также авторы материала считают, что «Украина может максимум продержаться месяц без поддержки США».