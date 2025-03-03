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Фасад многоквартирного дома на улице Соборной в Рязани отремонтируют
Ремонт запланирован на 2029-2031 годы.

Фасад многоквартирного дома на улице Соборной, дом № 17 в Рязани отремонтируют. Об этом сообщила региональная инспекция по охране ОКН в соцсетях.

Согласно данным в открытых источниках, здание относится к объекту культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Соборной, сер. XIX — втор. пол. XIX в.».

Как заявили в инпекции по охране ОКН, многоквартирный дом включен в региональную программу капремонта. Работы по реставрации фасада запланированы на 2029-2031 годы.

Ранее рязанцы возмутились состоянием арки на улице Соборной.

Фото Владимира Гончарова из соцсетей