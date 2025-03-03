Елену Блиновскую суд приговорил к 5 годам лишения свободы

4 года ей будет запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

Елену Блиновскую суд приговорил к 5 годам лишения свободы. Об этом пишет SHOT.

Она проведет в колонии общего режима 3,5 года.

В СИЗО Блиновская провела 1 год и 19 дней — с 13 февраля 2024 года.

При этом, после трети проведенного за решеткой срока она сможет подать на УДО.

Также ей придется заплатить штраф 1 млн рублей и 4 года будет запрещено заниматься коммерческой деятельностью