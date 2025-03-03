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Эксперт рассказал водителям о преимуществе маркировки автозапчастей в России
Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля. Он продлится по 28 февраля 2026 года.

Эксперт рассказал водителям о преимуществе маркировки автозапчастей в России. Об этом в понедельник, 3 марта, рассказал агентству «Прайм» директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля. Он продлится по 28 февраля 2026 года.

По словам собеседника агентства, эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше.

«В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам», — подчеркнул он.

По мнению авторов инициативы, эксперимент даст возможность однозначно идентифицировать отдельную единицу продукции. На ценах и ассортименте оригинальных автозапчастей он особо не отразится, заявил собеседник агентства.