Эксперт рассказал водителям о преимуществе маркировки автозапчастей в России

Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля. Он продлится по 28 февраля 2026 года.

Эксперт рассказал водителям о преимуществе маркировки автозапчастей в России. Об этом в понедельник, 3 марта, рассказал агентству «Прайм» директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

Добровольный эксперимент по маркировке отдельных автозапчастей начался в конце февраля. Он продлится по 28 февраля 2026 года.

По словам собеседника агентства, эксперимент по маркировке некоторых автозапчастей не сильно изменит стоимость оригинальных деталей, а вот копий и контрафакта станет меньше.

«В целом после старта маркировки снизится количество контрафакта и низкокачественных копий, которые продаются по более низким ценам», — подчеркнул он.

По мнению авторов инициативы, эксперимент даст возможность однозначно идентифицировать отдельную единицу продукции. На ценах и ассортименте оригинальных автозапчастей он особо не отразится, заявил собеседник агентства.