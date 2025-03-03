Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час, с сохранением ночью и утром 4 марта, на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 500-1000 метров
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ближайший час, с сохранением ночью и утром 4 марта, на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 500-1000 метров. На дорогах прогнозируют гололедицу.