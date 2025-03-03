Четырем рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе провела рейды, во время которых проверила уборку территорий многоквартирных домов.

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе, с 24 февраля по 28 марта, провела рейды, во время которых проверила уборку территорий многоквартирных домов. Четырем УК выдали предостережения за нарушения, сообщила пресс-служба облправительства.

Инспекторы по заявлениям жильцов обследовали территории домов в Советском и Железнодорожном районах Рязани.

В итоге нашли нарушения на улице Сенной, Грибоедова, Семинарской, 1-е Бутырки и 3-и Бутырки. Как указано в публикации, замечания связаны с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов (КГО), отсутствием специальных отсеков для хранения КГО, а также складированием на контейнерных площадках и прилегающих территориях строительных и древесных отходов.

Для устранения нарушений управляющим организациям ООО УК «Квадр-М», ООО «УК Центр», ООО «УК-Первая», ООО «УК на Маяковского» выдадут предостережения.