ЦБ выпустил памятную монету в честь изобретателя первого русского самолета

Тираж серебряной монеты «Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения» — три тысячи штук.

ЦБ выпустил памятную монету номиналом два рубля, посвященную изобретателю первого русского самолета Александру Можайскому. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщила пресс-служба регулятора.

Тираж серебряной монеты «Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения» — три тысячи штук.

На лицевой стороне изображен герб РФ и надписи: «Российская Федерация», «Банк России».

На оборотной расположено рельефное изображение портрета Александра Можайского, а также выполненные в технике лазерного матирования изображения чертежей летательного аппарата и облаков. По окружности вверху имеются рельефные надписи «А.Ф. Можайский», внизу в две строки — «1825» и «1890». Также наверху монеты в три строки расположена часть цитаты «Я желал быть полезным своему Отечеству…», выполненная в технике лазерного матирования.

Выпускаемая монета — средство наличного платежа в России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напомнили в ЦБ.

Фото: пресс-служба Банка России