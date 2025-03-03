«Автоваз» начнет производство новой модели Lada Iskra в апреле

Ранее в России выпустили первую партию автомобилей Lada Iskra. С конвейера сошли 12 машин в кузове «Универсал» и «Универсал кросс». А также в кузове «Седан» восемь автомобилей, итого вышла партия из 20 штук.