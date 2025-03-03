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Арбитражный суд вернул жалобу УФССП на подрядчика Солотчинского моста
Суд вернул жалобу из-за нарушения процессуальной нормы. Решение о могут оспорить в течение месяца.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд вернул жалобу управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области на подрядчика Солотчинского моста. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

Суд вернул жалобу из-за нарушения процессуальной нормы. Решение о могут оспорить в течение месяца.

Напомним, арбитражный суд обязал УФСПП вернуть подрядчику дорожных работ на Солотчинском мосту исполнительный сбор в размере 11,4 миллионов рублей. Судебные приставы подали апелляцию на данное решение.

Подробнее о том, как развивались события дела с некачественным ремонтом Солотчинского моста можно прочитать в сюжете.