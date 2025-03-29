В Солотче подготовят концепцию благоустройства территории у источника Святой Троицы

Отмечается, что глава города совсемстно с префектом Солотчи Алексеем Матасовым обсудили создание дополнительных экопарковок и тропиночной сети для прогулок. Также планируется разработать концепцию благоустройства берега реки Солотча и заброшенного родника вместе с Монастырской площадью.