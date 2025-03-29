В Рязанскую область 30 марта придет майское тепло
Отмечается, что в воскресенье ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области ночью −1…+4°С, днем +10…+15°С.
В Рязанскую область 30 марта придет майское тепло. Прогноз погоды появился на сайте регионального МЧС.
Отмечается, что в воскресенье ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман.
Температура воздуха по области ночью −1…+4°С, днем +10…+15°С.