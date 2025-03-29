В Рязани провели первый городской субботник
В мероприятии по уборке территорий поучаствовало более 300 человек. Убрали 185 кубометров различного мусора, 56 кубометров древесных отходов, 38 кубометров сухой листвы. Следующийсубботник запланирован на 5 апреля.
В Рязани провели первый городской субботник. Об этом сообщает сайт мэрии.
В мероприятии по уборке территорий поучаствовало более 300 человек.
Убрали 185 кубометров различного мусора, 56 кубометров древесных отходов, 38 кубометров сухой листвы.
Следующийсубботник запланирован на 5 апреля.