В Рязани провели первый городской субботник

В мероприятии по уборке территорий поучаствовало более 300 человек. Убрали 185 кубометров различного мусора, 56 кубометров древесных отходов, 38 кубометров сухой листвы. Следующийсубботник запланирован на 5 апреля.