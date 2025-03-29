Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
11°
Вск, 30
12°
Пнд, 31
12°
ЦБ USD 83.68 -0.15 29/03
ЦБ EUR 89.66 -0.88 29/03
Нал. USD 85.60 / 85.00 29/03 10:15
Нал. EUR 93.00 / 95.00 29/03 10:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
5 часов назад
473
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
Вчера 17:10
1 705
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
8 738
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
7 245
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани прошли съемки проекта «Большие семьи большой страны»
Отмечается, что ведущей программы стала Юлия Барановская."Показал Юлии недавно открытый многофункциональный семейный центр в Рязани — один из 12 таких центров нашего региона. Все услуги центра можно получить в режиме «одного окна», без бюрократии и хождений по инстанциям. В «Добротеке» семьи могут бесплатно получить товары для детей до шести лет. Работают кабинеты логопеда и психолога. Центр находится по адресу: ул. Горького, 1″, — написал глава региона. По его словам, за последние десять лет количество многодетных семей в регионе выросло вдвое.

В Рязани прошли съемки проекта «Большие семьи большой страны». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ведущей программы стала Юлия Барановская.

«Показал Юлии недавно открытый многофункциональный семейный центр в Рязани — один из 12 таких центров нашего региона. Все услуги центра можно получить в режиме „одного окна“, без бюрократии и хождений по инстанциям. В „Добротеке“ семьи могут бесплатно получить товары для детей до шести лет. Работают кабинеты логопеда и психолога. Центр находится по адресу: ул. Горького, 1», — написал глава региона.

По его словам, за последние десять лет количество многодетных семей в регионе выросло вдвое.