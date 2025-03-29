В Рязани прошли съемки проекта «Большие семьи большой страны»

Отмечается, что ведущей программы стала Юлия Барановская."Показал Юлии недавно открытый многофункциональный семейный центр в Рязани — один из 12 таких центров нашего региона. Все услуги центра можно получить в режиме «одного окна», без бюрократии и хождений по инстанциям. В «Добротеке» семьи могут бесплатно получить товары для детей до шести лет. Работают кабинеты логопеда и психолога. Центр находится по адресу: ул. Горького, 1″, — написал глава региона. По его словам, за последние десять лет количество многодетных семей в регионе выросло вдвое.

В Рязани прошли съемки проекта «Большие семьи большой страны». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ведущей программы стала Юлия Барановская.

«Показал Юлии недавно открытый многофункциональный семейный центр в Рязани — один из 12 таких центров нашего региона. Все услуги центра можно получить в режиме „одного окна“, без бюрократии и хождений по инстанциям. В „Добротеке“ семьи могут бесплатно получить товары для детей до шести лет. Работают кабинеты логопеда и психолога. Центр находится по адресу: ул. Горького, 1», — написал глава региона.

По его словам, за последние десять лет количество многодетных семей в регионе выросло вдвое.