В Клепиковском районе произошел пожар

Отмечается, что ЧП произошло в деревне Озерье. Там загорелась баня. На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Предварительная причина — неисправность дымохода печи.