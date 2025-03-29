В Клепиковском районе произошел пожар
Отмечается, что ЧП произошло в деревне Озерье. Там загорелась баня. На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Предварительная причина — неисправность дымохода печи.
В Клепиковском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что ЧП произошло в деревне Озерье. Там загорелась баня.
На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 30 кв. метров.
Предварительная причина — неисправность дымохода печи.