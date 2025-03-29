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У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду
Отмечается, что местный житель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме этого, сараевца лишили прав управления атотранспортом на срок 2 года 9 месяцев. Принадлежащий ему автомобиль конфисковали в пользу государства.

У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Сараевский районный суд.

Отмечается, что местный житель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства.

Кроме этого, сараевца лишили прав управления атотранспортом на срок 2 года 9 месяцев.

Принадлежащий ему автомобиль конфисковали в пользу государства.