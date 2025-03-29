Рязанец угнал автомобиль и продал его, чтобы купить спиртное

Отмечается, что в полицию обратился 32-летний местный житель и сообщил, что пропал автомобиль ВАЗ-2112, ранее припаркованный им недалеко от дома. Мужчина рассказал, что в машине вышел из строя аккумулятор. Он снял батарею, некоторое время не пользовался транспортным средством и заметил пропажу машины с места парковки. Оперативники нашли людей, которые недавно видели, как к этим «Жигулям» подъехала иномарка. Двое мужчин установили в ВАЗ аккумулятор и обе машины уехали. Сотрудники полиции разыскали владельца иномарки и выяснили, что он приобрел «Жигули» у 39-летнего рязанца. При этом необходимые документы купли-продажи были оформлены, как положено. Установлено, что к угону причастны двое приятелей. Получив за автомобиль 80 тысяч рублей, похитители потратили деньги на спиртное. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.

Рязанец угнал автомобиль и продал его, чтобы купить спиртное. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. Отмечается, что в полицию обратился 32-летний местный житель и сообщил, что пропал автомобиль ВАЗ-2112, ранее припаркованный им недалеко от дома.

Мужчина рассказал, что в машине вышел из строя аккумулятор. Он снял батарею, некоторое время не пользовался транспортным средством и заметил пропажу машины с места парковки.

Оперативники нашли людей, которые недавно видели, как к этим «Жигулям» подъехала иномарка. Двое мужчин установили в ВАЗ аккумулятор и обе машины уехали.

Сотрудники полиции разыскали владельца иномарки и выяснили, что он приобрел «Жигули» у 39-летнего рязанца. При этом необходимые документы купли-продажи были оформлены, как положено.

Установлено, что к угону причастны двое приятелей. Получив за автомобиль 80 тысяч рублей, похитители потратили деньги на спиртное.

Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.