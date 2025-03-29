Рязанец угнал автомобиль и продал его, чтобы купить спиртное. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. Отмечается, что в полицию обратился 32-летний местный житель и сообщил, что пропал автомобиль ВАЗ-2112, ранее припаркованный им недалеко от дома.
Мужчина рассказал, что в машине вышел из строя аккумулятор. Он снял батарею, некоторое время не пользовался транспортным средством и заметил пропажу машины с места парковки.
Оперативники нашли людей, которые недавно видели, как к этим «Жигулям» подъехала иномарка. Двое мужчин установили в ВАЗ аккумулятор и обе машины уехали.
Сотрудники полиции разыскали владельца иномарки и выяснили, что он приобрел «Жигули» у 39-летнего рязанца. При этом необходимые документы купли-продажи были оформлены, как положено.
Установлено, что к угону причастны двое приятелей. Получив за автомобиль 80 тысяч рублей, похитители потратили деньги на спиртное.
Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.