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Рязанцы смогут увидеть солнечное затмение
Отмечается, что 29 марта произойдет частное солнечное затмение. Оно будет видно на территории России. Через Рязанскую область проходит граница видимости этого затмения. Она пересекает наш регион примерно посередине — с северо-востока на юго-запад.Время максимальной фазы затмения на территории нашей области — около 14:51.Чтобы увидеть это явление, лучше применять оптические приборы с установленными солнечными фильтрами.

Рязанцы смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Отмечается, что 29 марта произойдет частное солнечное затмение. Оно будет видно на территории России.

Через Рязанскую область проходит граница видимости этого затмения. Она пересекает наш регион примерно посередине — с северо-востока на юго-запад.

Время максимальной фазы затмения на территории нашей области — около 14:51.

Чтобы увидеть это явление, лучше применять оптические приборы с установленными солнечными фильтрами.