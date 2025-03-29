Появились подробности возгорания автомобиля в Рязани
Напомним, ЧП случилось в пятницу, 28 марта. На тушение выезжали шесть человек личного состава и два автомобиля спецтехники. Огнем уничтожен автомобиль, площадь пожара шесть кв. метров. Предварительная причина — разгерметизация топливной системы.
Появились подробности возгорания автомобиля в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Напомним, ЧП случилось в пятницу, 28 марта.
На тушение выезжали шесть человек личного состава и два автомобиля спецтехники.
Огнем уничтожен автомобиль, площадь пожара шесть кв. метров.
Предварительная причина — разгерметизация топливной системы.