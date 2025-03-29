Из-за изменения схемы маршруток «Рязань-Рыбное» возрастет стоимость проезда

Отмечается, что на пять рублей увеличится стоимость проезда. От Рыбного до Рязани она составит 90 рублей, от микрорайона Черемушки до Рязани — 75 рублей. Напомним, с 1 апреля новая схема маршрута включает заезд в микрорайон, расположенный на улицах Крымская, Перспективная и Макаренко. Решение приняли после смертельного ДТП, в котором погибли два человека.