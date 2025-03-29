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Из-за изменения схемы маршруток «Рязань-Рыбное» возрастет стоимость проезда
Отмечается, что на пять рублей увеличится стоимость проезда. От Рыбного до Рязани она составит 90 рублей, от микрорайона Черемушки до Рязани — 75 рублей. Напомним, с 1 апреля новая схема маршрута включает заезд в микрорайон, расположенный на улицах Крымская, Перспективная и Макаренко. Решение приняли после смертельного ДТП, в котором погибли два человека.

Из-за изменения схемы маршруток «Рязань-Рыбное» возрастет стоимость проезда. Об этом сообщает минтранс региона.

Отмечается, что на пять рублей увеличится стоимость проезда.

От Рыбного до Рязани она составит 90 рублей, от микрорайона Черемушки до Рязани — 75 рублей.

Напомним, с 1 апреля новая схема маршрута включает заезд в микрорайон, расположенный на улицах Крымская, Перспективная и Макаренко.

Решение приняли после смертельного ДТП, в котором погибли два человека.