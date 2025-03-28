Журналистке Анастасии Седухиной вынесли предупреждение за работу без аккредитации в Рязани

Отмечается, что 23 января в помещении соцфонда «Рука помощи» иностранные журналисты пытались взять интервью у сотрудников и волонтеров. Вместе с Анастасией Седухиной был шеф бюро Radio France International Сильвио Тронше. Как представитель иностранного СМИ, журналистка должна была получить аккредитацию в МИД, но не сделала этого. 26 марта мировой судья вынес ей предупреждение за административное правонарушение.