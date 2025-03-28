За 2024 год долг рязанцев за ЖКУ составил 430 млн рублей

Отмечается, что данный показатель на 23,5% больше, чем в 2023-м.Во время рейдов должники информируются сотрудниками УФССП России по Рязанской области о сумме их задолженностей и возбужденных исполнительных производствах. Судебные приставы-исполнители арестовали имущество у 10 должников на сумму 330 тысяч рублей. Теперь у рязанцев есть десять дней на то, чтобы погасить неоплаченную вовремя сумму. И только после этого арест имущества будет снят.

За 2024 год долг рязанцев за ЖКУ составил 430 млн рублей. Об этом сообщает Управление ФССП по региону.

Отмечается, что данный показатель на 23,5% больше, чем в 2023-м. Во время рейдов должники информируются сотрудниками УФССП России по Рязанской области о сумме их задолженностей и возбужденных исполнительных производствах.

Судебные приставы-исполнители арестовали имущество у 10 должников на сумму 330 тысяч рублей.

Теперь у рязанцев есть десять дней на то, чтобы погасить неоплаченную вовремя сумму. И только после этого арест имущества будет снят.