ВСУ продолжили атаковать российские объекты энергоинфраструктуры

28 марта был нанесен двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа», объект практически уничтожен. Также в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских дронов, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.