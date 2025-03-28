ВСУ продолжили атаковать российские объекты энергоинфраструктуры
28 марта был нанесен двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа», объект практически уничтожен. Также в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских дронов, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
ВСУ продолжили атаковать российские объекты энергоинфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
28 марта был нанесен двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа», объект практически уничтожен.
Также в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских дронов, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Ранее был совершен налет на Брянскую область.