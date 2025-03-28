ВСУ атаковали Белгородскую область

По его словам, FPV-дрон ударил по селу Головчино Грайворонского округа. В результате уничтожены два припаркованных автомобиля, еще одно транспортное средство получило повреждения. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждена линия электропередачи.

ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, FPV-дрон ударил по селу Головчино Грайворонского округа. В результате уничтожены два припаркованных автомобиля, еще одно транспортное средство получило повреждения.

Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждена линия электропередачи.

В хуторе Рябики Валуйского округа БПЛА нанес удар по частному дому — посечены фасад, забор. Также повреждения получила «Газель», стоящая рядом со зданием.

В селе Грузское Борисовского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи. Часть местных жителей временно остается без света.

Еще один дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района.