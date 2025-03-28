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Водители большегрузов сообщили о сбоях в системе «Платон»
Водители большегрузов сообщили о сбоях в системе «Платон». Об этом РЗН. инфо сообщил читатель. По его словам, в системе произошел масштабный сбой. «Сайт и личный кабинет не работают с самого утра по всей России. Маршрутные карты не оформляются. Фуры стоят», — отметил мужчина. Согласно данным сервиса DownDetector, число жалоб на работу сайта превысило 1000. Справка: «Платон» — система взимания платы с большегрузов.

Водители большегрузов сообщили о сбоях в системе «Платон». Об этом РЗН. инфо сообщил читатель.

По его словам, в системе произошел масштабный сбой.

«Сайт и личный кабинет не работают с самого утра по всей России. Маршрутные карты не оформляются. Фуры стоят», — отметил мужчина.

Согласно данным сервиса DownDetector, число жалоб на работу сайта превысило 1000.

Справка:

«Платон» — система взимания платы с большегрузов.