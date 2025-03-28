В рязанском ДС «Олимпийский» с 28 по 30 марта пройдут хоккейные матчи

Билеты на матч плей-офф можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский». Возрастное ограничение — 0+.

В Рязани с 28 по 30 марта пройдут хоккейные матчи. Об этом сообщила пресс-служба ДС «Олимпийский».

В пятницу, 28 марта, в 19:00 состоится первый домашний матч серии 1/8 Финала Чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиги. ХК «Рязань-ВДВ» сыграет против команды «Югра» из Ханты-Мансийска. Первые две встречи прошли на льду соперника, счет в серии 1:1, игры продлятся до 4 побед.

В субботу, 29 марта в 13 часов в «Олимпийском» начинает свой путь в 1/8 финала Национальной молодежной хоккейной лиги Молодежный хоккейный клуб Рязань-ВДВ. В первой стадии плей-офф хоккеисты встретятся с командой Протон из Нововоронежа. Напомним, что рязанская молодежка заняла первое место по итогам регулярного Первенства из 24 команд страны.

29 марта в 16 часов в Олимпийском пройдет закрытие регионального фестиваля Ночной хоккейной лиги. В финале дивизиона «Лига Надежды» встретятся команда рязанского десантного училища и «ССК» из города Сасово, в дивизионе «Любитель 40+" за кубок будут бороться рязанские любители из команд «Альфа» и «Витязь».

Победители 4 дивизионов будут представлять наш регион на Финале Фестиваля в Сочи в мае этого года. Для зрителей мероприятия — выступления Рязанского балета на льду и розыгрыш призов. Вход на закрытие любительского хоккейного сезона — свободный.

В воскресенье, 30 марта, в 12:00 состоится вторая игра 1/8 финала Национальной молодежной хоккейной лиги Рязань ВДВ — Протон, а в 17 часов — 4 игра серии 1/8 Чемпионата России по хоккею: Рязань-ВДВ — Югра (г. Ханты Мансийск).

Билеты на матч плей-офф можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский», а также по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+