В Рязанской области молодой человек украл столбы с дорожными знаками

В сарае 27-летнего жителя, который ранее украл ограждение спортшколы, полицейские обнаружили шесть столбов с дорожными знаками. Похищенное изъяли. По предварительной информации ведомства, 27-летний молодой человек ночью воровал столбы и на тележке отвозил домой. Их злоумышленник планировал сдать на металлолом. Дорожные знаки вернут на место. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.