В Рязанской области хотят создать православный лагерь имени Есенина

Павел Малков на встрече с руководителем правового управления Московской Патриархии, игуменией Ксенией обсудил создание православного творческого лагеря имени Сергея Есенина в Рыбновском районе. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщил губернатор региона в соцсетях.
Планируется, что лагерь расположится на берегу Оки, в деревне Аксеново — недалеко от мест, где родился и вырос Сергей Есенин.
Отмечается, что одновременно в лагере смогут отдыхать до 300 детей от 7 до 15 лет. Для них будут проводить тематические мастер-классы, лекции и конкурсы. Павел Малков напомнил, что раньше в Аксеново работал православный лагерь «Державный», но в 2016 году он был закрыт.
Сейчас в планах полностью привести в порядок территорию, обновить места размещения детей, отремонтировать церковь равноапостольной княгини Ольги, возвести культурно-досуговый центр и конюшню.
В публикации сказано, что дальнейшему развитию лагеря и всего района мешают ограничительные регламенты «Есенинской Руси», действующие на территории 46 тысяч гектаров.
«Сейчас ведется большая научная работа по разработке новых регламентов. Уверен, что уже летом вместе с коллегами из федерального центра выработаем единое правильное решение, которое позволит территории развиваться и одновременно сохранит живописные просторы, воспетые Сергеем Есениным», — заключил Малков.