Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
11°
Сбт, 29
Вск, 30
12°
ЦБ USD 83.83 -0.38 28/03
ЦБ EUR 90.54 -1.46 28/03
Нал. USD 85.60 / 85.00 28/03 13:55
Нал. EUR 93.00 / 93.40 28/03 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
6 842
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
5 343
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
13 278
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
26 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области хотят создать православный лагерь имени Есенина
Планируется, что лагерь расположится на берегу Оки, в деревне Аксеново — недалеко от мест, где родился и вырос Сергей Есенин. Отмечается, что одновременно в лагере смогут отдыхать до 300 детей от 7 до 15 лет. Для них будут проводить тематические мастер-классы, лекции и конкурсы. Павел Малков напомнил, что раньше в Аксеново работал православный лагерь «Державный», но в 2016 году он был закрыт. Сейчас в планах полностью привести в порядок территорию, обновить места размещения детей, отремонтировать церковь равноапостольной княгини Ольги, возвести культурно-досуговый центр и конюшню. В публикации сказано, что дальнейшему развитию лагеря и всего района мешают ограничительные регламенты «Есенинской Руси», действующие на территории 46 тысяч гектаров."Сейчас ведется большая научная работа по разработке новых регламентов. Уверен, что уже летом вместе с коллегами из федерального центра выработаем единое правильное решение, которое позволит территории развиваться и одновременно сохранит живописные просторы, воспетые Сергеем Есениным", — заключил Малков.

Павел Малков на встрече с руководителем правового управления Московской Патриархии, игуменией Ксенией обсудил создание православного творческого лагеря имени Сергея Есенина в Рыбновском районе. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщил губернатор региона в соцсетях.

Планируется, что лагерь расположится на берегу Оки, в деревне Аксеново — недалеко от мест, где родился и вырос Сергей Есенин.

Отмечается, что одновременно в лагере смогут отдыхать до 300 детей от 7 до 15 лет. Для них будут проводить тематические мастер-классы, лекции и конкурсы. Павел Малков напомнил, что раньше в Аксеново работал православный лагерь «Державный», но в 2016 году он был закрыт.

Сейчас в планах полностью привести в порядок территорию, обновить места размещения детей, отремонтировать церковь равноапостольной княгини Ольги, возвести культурно-досуговый центр и конюшню.

В публикации сказано, что дальнейшему развитию лагеря и всего района мешают ограничительные регламенты «Есенинской Руси», действующие на территории 46 тысяч гектаров.

«Сейчас ведется большая научная работа по разработке новых регламентов. Уверен, что уже летом вместе с коллегами из федерального центра выработаем единое правильное решение, которое позволит территории развиваться и одновременно сохранит живописные просторы, воспетые Сергеем Есениным», — заключил Малков.