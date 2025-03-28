В Рязанской области хотят создать православный лагерь имени Есенина

Планируется, что лагерь расположится на берегу Оки, в деревне Аксеново — недалеко от мест, где родился и вырос Сергей Есенин. Отмечается, что одновременно в лагере смогут отдыхать до 300 детей от 7 до 15 лет. Для них будут проводить тематические мастер-классы, лекции и конкурсы. Павел Малков напомнил, что раньше в Аксеново работал православный лагерь «Державный», но в 2016 году он был закрыт. Сейчас в планах полностью привести в порядок территорию, обновить места размещения детей, отремонтировать церковь равноапостольной княгини Ольги, возвести культурно-досуговый центр и конюшню. В публикации сказано, что дальнейшему развитию лагеря и всего района мешают ограничительные регламенты «Есенинской Руси», действующие на территории 46 тысяч гектаров."Сейчас ведется большая научная работа по разработке новых регламентов. Уверен, что уже летом вместе с коллегами из федерального центра выработаем единое правильное решение, которое позволит территории развиваться и одновременно сохранит живописные просторы, воспетые Сергеем Есениным", — заключил Малков.

Павел Малков на встрече с руководителем правового управления Московской Патриархии, игуменией Ксенией обсудил создание православного творческого лагеря имени Сергея Есенина в Рыбновском районе. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщил губернатор региона в соцсетях.

Планируется, что лагерь расположится на берегу Оки, в деревне Аксеново — недалеко от мест, где родился и вырос Сергей Есенин.

Отмечается, что одновременно в лагере смогут отдыхать до 300 детей от 7 до 15 лет. Для них будут проводить тематические мастер-классы, лекции и конкурсы. Павел Малков напомнил, что раньше в Аксеново работал православный лагерь «Державный», но в 2016 году он был закрыт.

Сейчас в планах полностью привести в порядок территорию, обновить места размещения детей, отремонтировать церковь равноапостольной княгини Ольги, возвести культурно-досуговый центр и конюшню.

В публикации сказано, что дальнейшему развитию лагеря и всего района мешают ограничительные регламенты «Есенинской Руси», действующие на территории 46 тысяч гектаров.

«Сейчас ведется большая научная работа по разработке новых регламентов. Уверен, что уже летом вместе с коллегами из федерального центра выработаем единое правильное решение, которое позволит территории развиваться и одновременно сохранит живописные просторы, воспетые Сергеем Есениным», — заключил Малков.