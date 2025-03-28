В Рязани за 2024 год зафиксировали более 700 наркопреступлений

За 2024 год в городе пресечено 712 наркопреступлений. В суд направлено 424 уголовных дела указанной категории. В 2024 году заблокировано 88 интернет-ресурсов пронаркотического характера. Отмечается, что полиция и власти проводят ряд мер, направленных на предотвращение незаконного употребления наркотических и психотропных веществ.

В Рязани за 2024 год зафиксировали более 700 наркопреступлений. Об этом сообщает мэрия.

За 2024 год в городе пресечено 712 наркопреступлений. В суд направлено 424 уголовных дела указанной категории. В 2024 году заблокировано 88 интернет-ресурсов пронаркотического характера.

Отмечается, что полиция и власти проводят ряд мер, направленных на предотвращение незаконного употребления наркотических и психотропных веществ.