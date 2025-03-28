В Рязани несколько улиц затопило канализацией

«По улицам течет река с нечистотами и запах стоит такой, что дышать невозможно. Особенно на Островского (течет вниз и заворачивает на Полетаева) — переходить дорогу приходится как по минному полю», — написал автор. По данным жителей, Водоканал прислал отписку с фото с Братиславской и сказал, что все починили.

В Рязани несколько улиц затопило канализацией. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

«По улицам течет река с нечистотами и запах стоит такой, что дышать невозможно. Особенно на Островского (течет вниз и заворачивает на Полетаева) — переходить дорогу приходится как по минному полю», — написал автор.

По данным жителей, Водоканал прислал отписку с фото с Братиславской и сказал, что все починили.