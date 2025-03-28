В России предложили освободить победителей и призеров олимпиад от ЕГЭ и ОГЭ

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в пятницу, 28 марта."Внести…следующее изменение: Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации", — сообщается в проекте федерального закона. Отмечается, что в настоящее время школьники освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения. По словам парламентария, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. Это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом."Таких школьников нужно обязательно поощрять и освобождать от Государственной итоговой аттестации", — сказал парламентарий.

В России предложили освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от ЕГЭ и ОГЭ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в пятницу, 28 марта.

«Внести…следующее изменение: Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации», — сообщается в проекте федерального закона.

Отмечается, что в настоящее время школьники освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения.

По словам парламентария, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. Это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом.

«Таких школьников нужно обязательно поощрять и освобождать от Государственной итоговой аттестации», — сказал парламентарий.