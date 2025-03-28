В России предложили освободить победителей и призеров олимпиад от ЕГЭ и ОГЭ

В России предложили освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от ЕГЭ и ОГЭ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Миронова.
Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в пятницу, 28 марта.
«Внести…следующее изменение: Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации», — сообщается в проекте федерального закона.
Отмечается, что в настоящее время школьники освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения.
По словам парламентария, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. Это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом.
«Таких школьников нужно обязательно поощрять и освобождать от Государственной итоговой аттестации», — сказал парламентарий.