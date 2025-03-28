В России пасхальные куличи могут подорожать на 50-100 рублей
В публикации сказано, что в 2024 году пасхальный кулич в розничной торговле стоил от 150 до 500 рублей, в зависимости от размера и используемых ингредиентов. В 2025 году, согласно исследованию, он может подорожать на 50-100 рублей. Отмечается, что рост связан с инфляционными процессами, а также с увеличением цен на ингредиенты: муку, яйца, сахар, сливочное масло и сухофрукты. По предварительным расчетам, себестоимость домашнего кулича в 2025 году составит приблизительно 50-80 рублей.
В России пасхальные куличи могут подорожать на 50-100 рублей. Об этом
В публикации сказано, что в 2024 году пасхальный кулич в розничной торговле стоил от 150 до 500 рублей, в зависимости от размера и используемых ингредиентов. В 2025 году, согласно исследованию, он может подорожать на 50-100 рублей.
Отмечается, что рост связан с инфляционными процессами, а также с увеличением цен на ингредиенты: муку, яйца, сахар, сливочное масло и сухофрукты.
По предварительным расчетам, себестоимость домашнего кулича в 2025 году составит приблизительно 50-80 рублей.