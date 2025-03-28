В России пасхальные куличи могут подорожать на 50-100 рублей

В публикации сказано, что в 2024 году пасхальный кулич в розничной торговле стоил от 150 до 500 рублей, в зависимости от размера и используемых ингредиентов. В 2025 году, согласно исследованию, он может подорожать на 50-100 рублей. Отмечается, что рост связан с инфляционными процессами, а также с увеличением цен на ингредиенты: муку, яйца, сахар, сливочное масло и сухофрукты. По предварительным расчетам, себестоимость домашнего кулича в 2025 году составит приблизительно 50-80 рублей.

В России пасхальные куличи могут подорожать на 50-100 рублей. Об этом сообщает RT в пятницу, 28 марта, со ссылкой на исследование Общероссийского общественного движения «Россия Православная», проведенного совместно с депутатом Брянской облдумы Михаилом Ивановым.

В публикации сказано, что в 2024 году пасхальный кулич в розничной торговле стоил от 150 до 500 рублей, в зависимости от размера и используемых ингредиентов. В 2025 году, согласно исследованию, он может подорожать на 50-100 рублей.

Отмечается, что рост связан с инфляционными процессами, а также с увеличением цен на ингредиенты: муку, яйца, сахар, сливочное масло и сухофрукты.

По предварительным расчетам, себестоимость домашнего кулича в 2025 году составит приблизительно 50-80 рублей.