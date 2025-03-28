В Касимове загорелся гараж

ЧП произошло утром 27 марта. Огнем повреждены 10 квадратных метров помещения. На тушение выезжали восемь человек и три единицы спецтехники. По данным ведомства, предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.