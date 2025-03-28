SHOT: в России штрафы за парковку на тротуарах могут увеличить в три раза

В России штрафы за парковку на тротуарах могут в 2025 году увеличить в три раза. Соответствующий законопроект на заключение в Правительство отправили депутаты Госдумы, сообщил SHOT в пятницу, 28 марта.
По данным Telegram-канала, авторы инициативы считают, что штрафы за парковку машин на тротуарах, установленные в 2011 году, потеряли актуальность. Предлагается поднять суммы следующим образом:
- в регионах — с 1000 до 3000 рублей (при повторном нарушении до 5000);
- в Москве и Санкт-Петербурге — с 3000 до 5000 рублей (при повторном нарушении до 7500).
Авторы законопроекта рассказали SHOT, что к ним обращаются тысячи россиян, чьи дворы превращаются в один большой паркинг: водители бросают авто у подъездов, на газонах и на детских площадках.
Отмечается, что жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части.
«Часто проблема возникает не только из-за лени водителей, но и банально из-за нехватки паркингов», — отметили в посте, добавив, что депутаты в своей инициативе также просят проработать вопрос о создании достаточного количества парковочных мест рядом с домами и соцучреждениями, а также «о необходимости размещения зоны платных парковок вне спальных районов».