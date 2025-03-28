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SHOT: в России штрафы за парковку на тротуарах могут увеличить в три раза
По данным Telegram-канала, авторы инициативы считают, что штрафы за парковку машин на тротуарах, установленные в 2011 году, потеряли актуальность. Предлагается поднять суммы следующим образом: в регионах — с 1000 до 3000 рублей (при повторном нарушении до 5000);в Москве и Санкт-Петербурге — с 3000 до 5000 рублей (при повторном нарушении до 7500). Авторы законопроекта рассказали SHOT, что к ним обращаются тысячи россиян, чьи дворы превращаются в один большой паркинг: водители бросают авто у подъездов, на газонах и на детских площадках. Отмечается, что жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части. «Часто проблема возникает не только из-за лени водителей, но и банально из-за нехватки паркингов», — отметили в посте, добавив, что депутаты в своей инициативе также просят проработать вопрос о создании достаточного количества парковочных мест рядом с домами и соцучреждениями, а также «о необходимости размещения зоны платных парковок вне спальных районов».

В России штрафы за парковку на тротуарах могут в 2025 году увеличить в три раза. Соответствующий законопроект на заключение в Правительство отправили депутаты Госдумы, сообщил SHOT в пятницу, 28 марта.

По данным Telegram-канала, авторы инициативы считают, что штрафы за парковку машин на тротуарах, установленные в 2011 году, потеряли актуальность. Предлагается поднять суммы следующим образом:

  • в регионах — с 1000 до 3000 рублей (при повторном нарушении до 5000);
  • в Москве и Санкт-Петербурге — с 3000 до 5000 рублей (при повторном нарушении до 7500).

Авторы законопроекта рассказали SHOT, что к ним обращаются тысячи россиян, чьи дворы превращаются в один большой паркинг: водители бросают авто у подъездов, на газонах и на детских площадках.

Отмечается, что жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части.

«Часто проблема возникает не только из-за лени водителей, но и банально из-за нехватки паркингов», — отметили в посте, добавив, что депутаты в своей инициативе также просят проработать вопрос о создании достаточного количества парковочных мест рядом с домами и соцучреждениями, а также «о необходимости размещения зоны платных парковок вне спальных районов».