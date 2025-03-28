Схему движения маршруток «Рязань-Рыбное» изменят с 1 апреля
С 1 апреля новая схема маршрута включает заезд в микрорайон, расположенный на улицах Крымская, Перспективная и Макаренко. Напомним, решение об изменении маршрута приняли после смертельного ДТП.
Схему движения маршруток «Рязань-Рыбное» изменят с 1 апреля. Об этом сообщает региональный минтранс.
С 1 апреля новая схема маршрута включает заезд в микрорайон, расположенный на улицах Крымская, Перспективная и Макаренко.
Напомним, решение об изменении маршрута приняли после смертельного ДТП, в котором погибли два человека.