С рязанца взыскали более 1,5 млн рублей долга по алиментам

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 1/3 части всех доходов с должника ежемесячно в пользу его бывшей супруги на содержание их несовершеннолетнего ребенка. Долг превысил 1 млн. 568 тысяч рублей. До неплательщика довели информацию об административной и уголовной ответственности за уклонение от оплаты алиментов. Также ему временно ограничили выезд за пределы России, установили запрет на регистрационные действия в отношении ТС, ограничили специальные права в части водительского удостоверения. После этого рязанец в течение двух недель частями погасил накопившийся долг. Все средства перечислили взыскателю в полном объеме.

С рязанца взыскали более 1,5 млн рублей долга по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 1/3 части всех доходов с должника ежемесячно в пользу его бывшей супруги на содержание их несовершеннолетнего ребенка.

Долг превысил 1 млн. 568 тысяч рублей. До неплательщика довели информацию об административной и уголовной ответственности за уклонение от оплаты алиментов. Также ему временно ограничили выезд за пределы России, установили запрет на регистрационные действия в отношении ТС, ограничили специальные права в части водительского удостоверения.

После этого рязанец в течение двух недель частями погасил накопившийся долг. Все средства перечислили взыскателю в полном объеме.